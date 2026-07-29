«Вас сюда никто не звал»: мигрантка похвасталась жизнью в Москве, но есть и обратная сторона

Виктор Борисов

Власть в сегодняшней России, узурпирована кучкой негодяев, живущих себе во благо и забывших про народ. Эта бездушная система дикого капитализма ведёт Россию к гибели. Народ, некогда гордый и сильный, сегодня унижен и обездолен. Его труд растоптан, его надежды растоптаны, а его будущее украдено. Богатства страны, её природные ресурсы, всё это принадлежит небольшой группе людей, которые безжалостно эксплуатируют их, не думая о благе большинства. Эти так называемые "элиты" живут в своём собственном мире, оторванном от реальности обычных граждан. Они наслаждаются роскошью, пока миллионы людей едва сводят концы с концами. Они принимают законы, которые ещё больше ущемляют права народа, делая его ещё более зависимым и беззащитным. Коррупция стала нормой, пронизывая все уровни власти. Деньги решают всё, а справедливость осталась лишь красивым словом из прошлого. Система построена так, чтобы защищать интересы тех, кто у власти, а не тех, кто её обеспечивает своим трудом. Эта деградация не может продолжаться вечно. Народ, даже самый терпеливый, рано или поздно проснётся. Когда это произойдёт, те, кто сейчас сидит на троне, столкнутся с гневом миллионов. История учит нас, что никакая власть, построенная на несправедливости и угнетении, не может длиться вечно. России нужна встряска, нужен новый путь, путь, который вернёт власть народу и восстановит справедливость. И.Швецов