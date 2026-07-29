Мигрантские сводки В Сети обсуждают блог приезжей из Средней Азии специалистки На днях в Рунете появился короткий видеоролик, демонстрирующий всю правду жизни мигрантов в столице России.
«Вас сюда никто не звал»: мигрантка похвасталась жизнью в Москве, но есть и обратная сторона
Комментарии
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Анна Зареченская
Позиция нашей власти совсем другая. Что-то уже не слышно из уст нашей власти о русском мире, русском народе, стали эти слова для них ругательскими.
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1 м.
Виктор Борисов
Власть в сегодняшней России, узурпирована кучкой негодяев, живущих себе во благо и забывших про народ. Эта бездушная система дикого капитализма ведёт Россию к гибели. Народ, некогда гордый и сильный, сегодня унижен и обездолен. Его труд растоптан, его надежды растоптаны, а его будущее украдено. Богатства страны, её природные ресурсы, всё это принадлежит небольшой группе людей, которые безжалостно эксплуатируют их, не думая о благе большинства. Эти так называемые "элиты" живут в своём собственном мире, оторванном от реальности обычных граждан. Они наслаждаются роскошью, пока миллионы людей едва сводят концы с концами. Они принимают законы, которые ещё больше ущемляют права народа, делая его ещё более зависимым и беззащитным. Коррупция стала нормой, пронизывая все уровни власти. Деньги решают всё, а справедливость осталась лишь красивым словом из прошлого. Система построена так, чтобы защищать интересы тех, кто у власти, а не тех, кто её обеспечивает своим трудом. Эта деградация не может продолжаться вечно. Народ, даже самый терпеливый, рано или поздно проснётся. Когда это произойдёт, те, кто сейчас сидит на троне, столкнутся с гневом миллионов. История учит нас, что никакая власть, построенная на несправедливости и угнетении, не может длиться вечно. России нужна встряска, нужен новый путь, путь, который вернёт власть народу и восстановит справедливость. И.Швецов
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1 м.
Юрий Белов
Только с ишаков послазили и на трамвае научились ездить , а уже туда же - учить нас жить ! Как же мы раньше то без вас , первобытных обходились ?! Повыгонять на хрен их Страны ВСЕХ этих сраных *учителей* с изъятием и аннулированием паспортов/гражданств !
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