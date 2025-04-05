Красноярцы сняли на видео летящую крышу автовокзала во время урагана

На Красноярский край и Хакасию в субботу обрушился сильный ураган. Ветер, порывы которого местами превышали 33 метра секунды, переворачивал остановки и мусорные баки, срывал рекламные щиты, заборы и другие конструкции.
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