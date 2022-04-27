Вопрос о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics может решиться по итогам осеннего аудита

Вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics может решиться после аудиторской проверки, которая пройдет в сентябре или октябре.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх