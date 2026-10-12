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Царьград

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Очевидец снял обстановку в Краснодаре во время угрозы атаки БПЛА

Очевидец снял обстановку в Краснодаре во время угрозы атаки БПЛА

В Краснодарском крае объявили о беспилотной опасности 12-13 октября.Жителей Краснодарского края предупредили о беспилотной опасности.

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