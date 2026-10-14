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ФедералПресс

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На дорогах Красноярского края установят 68 новых камер фотовидеофиксации

На дорогах Красноярского края установят 68 новых камер фотовидеофиксации

КРАСНОЯРСК, 14 октября, ФедералПресс. В Красноярском крае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» появится 68 стационарных рубежей фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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