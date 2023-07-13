smi.today

4 418 подписчиков

Спортсменки из Истры выиграли золотые медали на чемпионате Азии по мажореткам

Спортсменки из Истры выиграли золотые медали на чемпионате Азии по мажореткам

Спортсменки из Истры стали лучшими на чемпионате Азии по спортивным мажореткам и батон твирлингу. В составе российской соборной они выиграли 19 медалей, больше половины из которых — золотые.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх