A new Reuters/Ipsos poll finds Donald Trump’s approval at 31%, while 66% disapprove. Trump Approval Approve 31% Disapprove 66% Reuters/Ipsos poll · adults · ±2%The same poll finds Democrats leading Republicans on the generic congressional ballot, 47% to 35%.
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