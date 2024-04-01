Военкомы разыскивают около восьми тысяч уклонистов в Волынской области

Около восьми тысяч человек не явились по повестке в военкоматы Волынской области на западе Украины. Такие цифры озвучила пресс-офицер Волынского областного военкомата Ульяна Кравчук в комментарии украинскому общественному интерактивному телевидению.
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