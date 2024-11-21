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Пленный солдат ВСУ рассказал о затыкании дыр непригодными для службы мужчинами

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, но его бригадой из небоеспособных солдат командование «затыкало» дыры на фронте.

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