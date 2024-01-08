Оздоровительный лагерь ´Дружба´. День четвёртый.

День ´Большое новогоднее путешествие´В оздоровительном лагере ´Дружба´ были проведены следующие мероприятия: минутки безопасности и здоровья ´Ты - пешеход´, ´Друзья Мойдодыра´, посещение Брожского СКБ, который организовал мероприятие ´Новогодние забавы у ёлки´, разгадывание кроссвордов и ребусов по сказкам, игры на свежем воздухе.