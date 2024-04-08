Банки Казахстана замедляют переводы из России из-за риска вторичных санкций

По информации нескольких экспертов, представленной в материале “Известий”, сроки проведения платежей из России в Казахстан увеличились до двух-трех недель из-за опасений казахстанских банков вторичными санкциями.
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