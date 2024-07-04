Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года

По её словам, российские власти должны учитывать вызовы.фото: kremlin.ru--> При разработке новых подходов нацпроекта «Семья» необходимо учитывать, что снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер.
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