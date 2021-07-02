Daily Storm

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Дипломаты ответили на обвинения США и Великобритании в сотнях кибератак из России

Дипломаты ответили на обвинения США и Великобритании в сотнях кибератак из России

В российском посольстве также призвали Вашингтон отказаться от голословных обвинений и начать сотрудничествоРоссийское посольство в США опровергло обвинения Вашингтона и Лондона о причастности Москвы к сотням хакерских атак по американским объектам.

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Петр Паринов
Англоскунсы сами и их сателлиты организуют эти кибератаки, а стрелки пытаются голословно перевести на Россию...

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