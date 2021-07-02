Дипломаты ответили на обвинения США и Великобритании в сотнях кибератак из России

В российском посольстве также призвали Вашингтон отказаться от голословных обвинений и начать сотрудничествоРоссийское посольство в США опровергло обвинения Вашингтона и Лондона о причастности Москвы к сотням хакерских атак по американским объектам.
В российском посольстве также призвали Вашингтон отказаться от голословных обвинений и начать сотрудничествоРоссийское посольство в США опровергло обвинения Вашингтона и Лондона о причастности Москвы к сотням хакерских атак по американским объектам.
Свежие комментарии