Владимир Зеленский за несколько лет успел проделать длинный путь от простого комика на телевидении до диктатора, втянувшего свою страну войну, отдав при этом все территории буквально на съедение западным бизнесменам и политикам.
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