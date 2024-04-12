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Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Владимир Зеленский за несколько лет успел проделать длинный путь от простого комика на телевидении до диктатора, втянувшего свою страну войну, отдав при этом все территории буквально на съедение западным бизнесменам и политикам.

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Комментарии
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Eduard
ЧМО в зеленом! У него никогда и не было вида Презитента,так дурачек в зеленом!
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