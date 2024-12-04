РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Очередной постановочный ФЕЙК идиота-конченного-наркомана-фашиста-Зеленского. Гнида-Зеленский только и умеет создавать...Пашинян назвал "н...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...В США заявили, чт...
  • Eduard
    И Ляен в первую очередь,стевра!Еврокомиссия объя...

В Госдуме напомнили, на сколько с 1 января вырастут пенсии у россиян

Пенсии работающих и неработающих российских пенсионеров с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%, сообщил глава комитета Госдумы от ЛДПР по социальной политике Ярослав Нилов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Лагно
Во всяком случае уже с ноября коммунальные платежи выросли более чем на 1000 рублей, цены на продукты питания взлетели, а обещают на 7,3% пенсию увеличить, то есть и дальше обед нить пенсионеров. Вы никогда не замечали в гипер, пупер маркетах толпы бабушек, ждущих когда просроченные продукты вынесут... а потом спрашивают, почему смертность в России увеличивается с каждым годом-так это от &quot;чрезмерно заботы&quot; президента и правительства о своём народе. Пусть мрут, гостарбайтерами заменим!!!!
Ответить
16 час.
ВЛ
Владимир Лагно
.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх