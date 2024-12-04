Пенсии работающих и неработающих российских пенсионеров с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%, сообщил глава комитета Госдумы от ЛДПР по социальной политике Ярослав Нилов.
В Госдуме напомнили, на сколько с 1 января вырастут пенсии у россиян
Комментарии
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Владимир Лагно
Во всяком случае уже с ноября коммунальные платежи выросли более чем на 1000 рублей, цены на продукты питания взлетели, а обещают на 7,3% пенсию увеличить, то есть и дальше обед нить пенсионеров. Вы никогда не замечали в гипер, пупер маркетах толпы бабушек, ждущих когда просроченные продукты вынесут... а потом спрашивают, почему смертность в России увеличивается с каждым годом-так это от "чрезмерно заботы" президента и правительства о своём народе. Пусть мрут, гостарбайтерами заменим!!!!
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16 час.
ВЛ
Владимир Лагно
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16 час.
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