Концерт «Дудук, орган и кларнет» в Мальтийской капелле

Музыка в акустике старинной капеллы всегда дарит яркие впечатления. В этот вечер под сводами Мальтийской капеллы прозвучат народные песни, а также сочинения композиторов Армении — Комитаса, Екмаляна, Партевяна и других.
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