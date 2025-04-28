На Камчатке АПЛ «Красноярск» на учениях поразил цель с дистанции более 1,1 тыс. км

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер «Красноярск» в ходе плановых учений в Тихом океане успешно поразил крылатой ракетой «Калибр» береговую цель на камчатском полигоне Кура с расстояния более 1 100 км.
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