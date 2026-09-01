И гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок

Создать эффективный перехватчик против маневрирующих блоков «Авангард» или «Циркон» в ближайшее 10 лет американцы не в состоянии Константин Ольшанский На фото: запуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Пентагон и Белый дом выстраивали внешнюю политику на догме о технологическом превосходстве США.