И гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок

Создать эффективный перехватчик против маневрирующих блоков «Авангард» или «Циркон» в ближайшее 10 лет американцы не в состоянии Константин Ольшанский На фото: запуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Пентагон и Белый дом выстраивали внешнюю политику на догме о технологическом превосходстве США.
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