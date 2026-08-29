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Царьград

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СК России задержал подозреваемых в убийстве школьника в Орехово-Зуеве

СК России задержал подозреваемых в убийстве школьника в Орехово-Зуеве

Две девочки-старшеклассницы заманили 12-летнего школьника на прогулку в Орехово-Зуеве, где его тело позже нашли с ножевыми ранениями в заброшенном здании 27 августа.

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