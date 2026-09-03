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Царьград

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ДНР сообщила о 28 обстрелах территории за прошедшие сутки

ДНР сообщила о 28 обстрелах территории за прошедшие сутки

Представительство ДНР в Совместном центре зафиксировало 28 обстрелов за последние сутки. Атаки ВСУ затронули несколько направлений, включая горловское и ясиноватское.

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