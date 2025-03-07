США ведут переговоры о свержении президента Украины Владимира Зеленского. По информации источников Telegram-канала INSIDER-T, команда президента США Дональда Трампа уже провела диалог с оппозиционными силами Украины.
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