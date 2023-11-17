НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Кафанов о Луневе: «Сейчас он играет очень сильно, но случилась травма. Пропустит, наверное, дней десять»

Кафанов о Луневе: «Сейчас он играет очень сильно, но случилась травма. Пропустит, наверное, дней десять»

– Среди тех, кто выбыл из строя, есть Андрей Лунев. Что случилось с Андреем? И в какой он сейчас форме? – Андрей приехал в «Карабах», сыграл несколько матчей чемпионата, сыграл очень хорошо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх