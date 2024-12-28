Захарова: Швеция лишает граждан возможности приобщиться к русскому балету

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция лишает своих граждан возможности приобщиться к русскому балету, отменяя "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" из-за возможной связи компании-организатора постановок с Россией.
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