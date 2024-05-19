Подозреваемый в нападении с ножом на женщину задержан в Подмосковье

Правоохранители задержали в подмосковных Мытищах мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице, сообщил в воскресенье, 19 мая, региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
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