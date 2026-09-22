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Царьград

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Житель Краснодара выплатил 1,3 млн рублей алиментов после 80 часов работ

Житель Краснодара выплатил 1,3 млн рублей алиментов после 80 часов работ

Житель Краснодара погасил задолженность по алиментам на четверых детей после того, как суд назначил ему 80 часов обязательных работ по четырём административным делам.

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