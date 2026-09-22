Житель Краснодара выплатил 1,3 млн рублей алиментов после 80 часов работ

Житель Краснодара погасил задолженность по алиментам на четверых детей после того, как суд назначил ему 80 часов обязательных работ по четырём административным делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Средняя пенсия не...
- ВА Госпереворот в По...
- ХЛ Глава "Росатома" ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым