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Илона Маска критикуют и свои, и чужие

Илона Маска критикуют и свои, и чужие

Американская общественность, несмотря на всеобщую поддержку идеи сокращения государственных расходов и оптимизации государственного аппарата, всё более критически относится к методам, применяемым Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска.

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