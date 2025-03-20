Илона Маска критикуют и свои, и чужие

Американская общественность, несмотря на всеобщую поддержку идеи сокращения государственных расходов и оптимизации государственного аппарата, всё более критически относится к методам, применяемым Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска.
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