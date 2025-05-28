Кем может быть "секретный свидетель" из взяточного дела экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Показания "секретного свидетеля" Дмитрия Жукова и предоставленная им запись разговоров запустили процесс против Антона Шеломенцева, Олега Бесчастного и Сергея Щукина Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, на суде рассказал, кем мог быть так называемый "секретный свидетель" Дмитрий Жуков, показания которого и "запустили" процесс.