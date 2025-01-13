Российский Су-34 уничтожил опорник и личный состав ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил личный состав и опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области.
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