Смотрины Ельцина, или Как Джорж Буш сигареты стрелял (Евгений Спицын)

00:00:00 Приветствие; 00:00:48 Причины политического кризиса в Польше в период 1980-81 годов? 00:20:19 Было ли на Руси, что-то подобное Европейской реформации? Можно ли проводить параллели между старообрядцами и кальвинистами? 00:35:41 О Триедином Владимире; 00:42:44 Привлекались ли старообрядцы в Красную Армию вообще и в период ВОВ в частности? 00:55:36 Есть ли какие-то основания под слухами о том, что поздние советские спецслужбы подыгрывали Американцам, стремящимся свергнуть Кастро? 00:58:11 «Короля играет свита…», – были ли в российской или советской истории правители, проводящие независимую от аристократии или партийного руководства политику? 01:09:41 Почему в советской истории так уничижительно отзывались о Павле I? 01:28:06 Зачем Ельцин ездил в 1989 году в США? Кто его туда и зачем послал? 01:38:29 Можно ли назвать восстание чехословацкого корпуса именно тем событием, которое вывело гражданскую войну с локального уровня на фронтовой, или таковым событием всё же стоит считать первый кубанский поход Корнилова в начале 1918 года?.