«2024-й станет годом завершения трехлетнего конфликта»: экстрасенс сделал заявление, которого все ждали

Звезда «Битвы экстрасенсов» уверен, что до конца года случится переломный момент. Зираддин Рзаев кадр шоуВ самое ближайшее время произойдут события, которых все мы ждем с большим нетерпением, уверен звезда «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев.