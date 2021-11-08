Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом" от Киева и Вашингтона

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве "четкий сигнал", что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае "расширения агрессии".