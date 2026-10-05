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Аргументы недели

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«Югополис» запустил проект с медиашколой «Профи дети» в Краснодарском крае

«Югополис» запустил проект с медиашколой «Профи дети» в Краснодарском крае

Издание «Югополис» начинает совместную работу с медиашколой Олеси Московцевой «Профи дети». Учащиеся, которые только осваивают основы журналистского ремесла, будут готовить для портала интервью, проводить опросы и освещать события Краснодарского края, сохраняя детскую искренность и свежий взгляд.

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