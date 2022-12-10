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Франция сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Франция сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Сборная Франции сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022. В 1/4 финала французы обыграли Англию (2:1). Марокко на этой стадии обыграло Португалию (1:0).

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