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Царьград

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Трамп разорвал перемирие с Ираном после авиаударов США

Трамп разорвал перемирие с Ираном после авиаударов США

Иранский танкер прорвал американскую блокаду, войдя в Оманский залив. Конфликт обострился 8 июля, когда США нанесли удары по Ирану, что привело к ответным действиям Тегерана и восстановлению блокады через неделю.

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