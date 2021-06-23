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Продавщица в Анжеро-Судженске отбилась от рецидивиста с ножом

Продавщица в Анжеро-Судженске отбилась от рецидивиста с ножом

Постоять за свою жизнь смогла сотрудница магазина в Анжеро-Судженске. Рецедивист приставил нож к горлу и потребовал отдать выручку.

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