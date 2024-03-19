Цифровые рубли запретят отмывать. Депутаты внесли соответствующий законопроект

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий борьбу с отмыванием денежных средств по операциям с цифровыми рублямиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, основной «противолегализационный» функционал будет возложен не на кредитные организации, а непосредственно на оператора платформы, то есть Банк России.