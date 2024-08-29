Подальше от всех: Екатерина Волкова сбежала от детей на несколько месяцев

Екатерина Волкова откровенно рассказала о конфликте с детьми. Почему ей пришлось переехать от наследников в отдельное жилье? И зачем актриса влезла в многомиллионные долги? Как знаменитость переносит одиночество? О каком избраннике мечтает? И какие надежды возлагает на внуков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».