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Подальше от всех: Екатерина Волкова сбежала от детей на несколько месяцев

Подальше от всех: Екатерина Волкова сбежала от детей на несколько месяцев

Екатерина Волкова откровенно рассказала о конфликте с детьми. Почему ей пришлось переехать от наследников в отдельное жилье? И зачем актриса влезла в многомиллионные долги? Как знаменитость переносит одиночество? О каком избраннике мечтает? И какие надежды возлагает на внуков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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