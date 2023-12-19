В январе 2024 года ожидается разнообразная и переменчивая погода

В январе 2024 года в областном центре ожидается разнообразная и переменчивая погода. Синоптики предупреждают о значительных изменениях температуры и осадках, которые сделают свой след на начале нового года.
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