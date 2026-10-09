Ни фига себе: в Краснодарском крае растет фрукт, которому приписывают чудодейственные свойства

Ни фига себе: в Краснодарском крае растет фрукт, которому приписывают чудодейственные свойстваИнжир, или фига, – это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ.
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