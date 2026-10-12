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Воронежские новости

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Пожар на Чернавском мосту в Воронеже уничтожил машину Ford

Пожар на Чернавском мосту в Воронеже уничтожил машину Ford

В результате возгорания на Чернавском мосту уничтожен автомобиль «Ford», пострадавших нет. Пожар ликвидирован за 17 минут, в тушении участвовали 4 человека и 1 единица техники.

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