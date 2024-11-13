"Называла народ тупым и безразличным": Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Буяновой

Фото: Belkin Sergey/Globallookpress Яна Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Надежды Буяновой, которой дали пять с половиной лет колонии после насмехательств над сыном героя СВО: "Называла народ тупым и безразличным".
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