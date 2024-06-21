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Украинский пленный: Офицеры ВСУ выдают солдатам инструкции по самоубийству

Украинский пленный: Офицеры ВСУ выдают солдатам инструкции по самоубийству

Пленённый военнослужащий Вооружённых сил Украины Юрий Водян проинформировал о том, что командный состав не позволяет бойцам поднимать белые флаги и инструктирует их, как «правильно» погибать, отказываясь от сдачи в плен.

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