Украинский пленный: Офицеры ВСУ выдают солдатам инструкции по самоубийству

Пленённый военнослужащий Вооружённых сил Украины Юрий Водян проинформировал о том, что командный состав не позволяет бойцам поднимать белые флаги и инструктирует их, как «правильно» погибать, отказываясь от сдачи в плен.
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