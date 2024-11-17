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Медведев заявил, что США инвестируют в Украину ради прибыли

Медведев заявил, что США инвестируют в Украину ради прибыли

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США активно вкладываются в конфликт между Россией и Украиной не только ради военных целей, но и ради увеличения экспорта нефти и сжиженного природного газа в Европу в связи с дефицитом энергетических ресурсов, вызванным санкциями против Российской Федерации.

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