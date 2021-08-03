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Народный фронт отстаивает права граждан на здоровую окружающую среду

Народный фронт отстаивает права граждан на здоровую окружающую среду

Эксперты Общероссийского народного фронта борются за чистоту атмосферного воздуха в брянском городе Клинцы и ярославском поселке Микляиха.

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