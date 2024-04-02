Появились подробности об одном из атаковавших Татарстан дронов-камикадзе

Один из трех атаковавших Татарстан дронов-камикадзе, предварительно, является переделанным под беспилотник сверхлегким двухместным самолетом А-22 «Летучая лисица», разработанным украинской компанией «Аэропакт».
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