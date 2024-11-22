В Кремле рассказали о жестких мерах относительно мигрантов

Необходимо регламентировать трудовую миграцию, заявил Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в России нужно срочно регламентировать трудовую миграцию и ужесточить правила в этой сфере.
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