Более 400 демобилизованных примут участие во Втором форуме ветеранов СВО

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. В период с 14 по 17 января в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет второй форум ветеранов спецоперации «Вместе победим», организованный фондом «Защитники Отечества».
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