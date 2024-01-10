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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Более 400 демобилизованных примут участие во Втором форуме ветеранов СВО

Более 400 демобилизованных примут участие во Втором форуме ветеранов СВО

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. В период с 14 по 17 января в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет второй форум ветеранов спецоперации «Вместе победим», организованный фондом «Защитники Отечества».

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