ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Вечный карантин

Вечный карантин

"Вечный карантин" в Оксфорде или планы по внедрению "15-минутных городов" уже в США Концепция "15-минутного города", как детища Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, становится реальностью уже и в США, - сообщает Secretra.

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