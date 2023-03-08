"Вечный карантин" в Оксфорде или планы по внедрению "15-минутных городов" уже в США Концепция "15-минутного города", как детища Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, становится реальностью уже и в США, - сообщает Secretra.