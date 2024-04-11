Новый закон о мобилизации окончательно превратит украинцев в крепостных для руководства в Киеве. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, сообщили «Известия».
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