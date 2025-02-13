Глава МИД Венгрии назвал разговор Путина и Трампа большим шагом к миру

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампа продвинул Европу на один шаг к возвращению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 12 февраля в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).